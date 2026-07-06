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廣達除息前夕爆跌停價鉅額交易 外資、投信土洋對作

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
廣達即將於7月16日進行除息，預計每股配發15.6元現金股利。記者吳康瑋／攝影
廣達即將於7月16日進行除息，預計每股配發15.6元現金股利。記者吳康瑋／攝影

AI代工龍頭廣達（2382）6日股價呈現開高走低、留長上影線的震盪格局，但終場仍展現抗跌韌性，逆勢上漲1元、漲幅0.27％，收在378元，早盤最高一度衝上393元。然而，盤後鉅額交易卻引發市場高度關注，驚見一筆以6日「跌停價」339.5元成交的鉅額交易，總計成交586張，涉及金額達1.98億元，在除息前夕引發市場關注。

廣達即將於7月16日進行除息，預計每股配發15.6元現金股利。盤後這筆折價高達10％的鉅額交易，是否代表大戶在除息前夕為了避稅或避險而選擇「棄息賣壓」出籠，亦或是特定法人的套利策略，成為市場焦點。

觀察籌碼面動向，外資與投信6日呈現強烈的「土洋對作」局勢。外資反手大舉賣超廣達5,140張，顯示在除息前夕，外資高檔調節、獲利了結的意願濃厚；不過，本土投信則扮演護盤中流砥柱，持續力挺買進2,186張，創下連續32天不間斷買超的驚人紀錄。法人分析，投信之所以不離不棄，主因在於廣達具備穩定的配息表現，近年來現金殖利率普遍維持在4％以上的高水準，深具高股息ETF與長期價值投資資金的青睞。

市場多數仍對廣達維持「正向、不悲觀」的看法。受惠於美系雲端服務供應商（CSP）對AI基礎建設的強勁需求，廣達第2季業績表現亮眼。法說會釋出的展望，廣達今年AI伺服器營收預期將繳出「三位數年成長」的傲人成績，且為因應高階機櫃與AI產能需求，公司今年資本支出上看300億元，並大舉增資海外子公司，目標讓2026年底的AI總產能較2025年直接翻倍。

儘管短期內因第1季出貨多為高單價的AI機櫃，導致毛利率受到短暫稀釋，但訂單能見度已直達2027年。外資法人的最新報告也多維持「買進」評等，評估隨下半年ASIC伺服器放量與營運槓桿效益顯現，毛利率與營業利益率將逐步改善，雖然除息前夕籌碼面波折不斷，但基本面與AI長線大趨勢依舊穩健。

廣達 除息

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