京鼎6月及上半年營收續寫新猷 檢測與航太業務同步挹注成長動能

鴻海旗下半導體設備廠京鼎精密(3413)今日公布2026 年 6 月自結合併營收為24.51億元，月增24.22%，年增39.75%，創下單月營收歷史新高；累計今年1至6月合併營收達118.55億元，年增17.70%，同步創下單月及上半年營收新高，展現核心業務穩健成長動能。

京鼎表示，就各6月各項業務表現來看，製造服務為主要營收來源，占整體營收約82%， 月增 17%，年增 33%，主要受惠於半導體檢測設備客戶相關需求持續增溫，帶動製造 服務營收穩健成長。

另一方面，維修服務營運表現同樣亮眼，6月占整體營收約 16.8%，月增74%、 年增104%，維修服務成長主要來自公司富蘭登航太業務的營收貢獻，帶動相關 業務表現顯著提升，並挹注整體營運。

隨著半導體先進製程及高效能運算、AI 等應用需求持續推升設備投資，京鼎將 持續掌握產業成長契機，深化製造及維修服務和全球布局，提升整體營運韌性和 長期成長動能。