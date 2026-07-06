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智邦營收／6月395億元、月增38.2%連三月創新高 第3季衝千億

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

網通大廠智邦（2345）受惠客戶需求增溫，加上產能到位，6月營收衝上395.5億元，連三個月創下歷史新高紀錄，第2季營收達955.4億元，更超越外資預期的870億元，外資更看好，智邦第3季營收將衝上「千億」水準。

智邦5月營收286.2億元，6月營收直接淨增加近110億元，來到395.5億元，月增38.2%，年增61.2%，第2季營收955.4億元，季增36.3%，累計上半年營收1,656.6億元，年增60.3%，單月、單季均創歷史新高，累計營收創同期新高，營運表現超乎市場預期。

因應客戶訂單需求，智邦近年在台灣、越南等地大擴產，也都陸續加入量產，才能推升營運往上衝，外資法人更看好，關鍵零組件漲價，推升高成本，大型雲端業者更傾向採用ASIC架構，智邦來自ASIC需求動能即將發酵，智邦第3季單季營收將突破「千億」水準，來到1,070億元，也促使外資將目標價喊上3,666元。

智邦 外資 營收

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