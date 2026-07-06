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臻鼎第2季營收484.31億元 年增26.77%創單季新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
臻鼎董事長沈慶芳。圖／臻鼎提供
臻鼎董事長沈慶芳。圖／臻鼎提供

全球PCB領導大廠臻鼎科技(4958)今公布2026年6月合併營收為170.33億元，月增5.14%、年增32.83%，再創歷年同期新高；第2季營收達新台幣484.31億元，年增26.77%；累計上半年營收達891.59億元，年增13.89%，雙雙創歷年同期紀錄。公司表示，隨著營收規模穩健擴大，公司下半年在消費性電子新品備貨旺季與AI高階應用需求延續成長的帶動下，營運能見度也進一步提升。

臻鼎表示，6月營收再度站上今年以來高點，並維持強勁年增表現，AI相關高階應用(伺服器/光模塊業務及IC載板)需求正持續轉化為公司營運成長動能，業務持續增長。其中，伺服器/光模塊業務成倍增長幅度最為顯著，顯示公司高階產品組合持續優化，AI相關業務對整體營運的貢獻度進一步提升。

展望後市，臻鼎表示，第3季將進入傳統消費性電子新品備貨旺季，雖然今年市場受到記憶體供需及價格波動等因素干擾，但目前公司觀察主要客戶新品備貨節奏維持正常，相關需求將有助於帶動下半年營運動能逐步升溫。同時，伺服器/光模塊業務將持續受惠於客戶高階AI產品導入與量產進程推進，預期今年仍將維持逐季成長態勢，並帶動高附加價值產品占比提升，支撐公司中長期營運結構優化。

營收 臻鼎 伺服器

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