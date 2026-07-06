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景碩營收／6月42.2億元、年增32.3% 創單月新高

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
景碩團隊先前參加電路板國際展會。記者尹慧中／攝影
景碩團隊先前參加電路板國際展會。記者尹慧中／攝影

載板廠商載板廠景碩（3189）6日公布6月營收42.24億元，月增0.6%，年增32.3%，創單月新高。業界觀察，中高載板持續為賣方市場，產能供不應求下預期2026年成長無虞。

展望未來，景碩已預期，AI帶動高階載板市場未來三年仍健康，預期至2030年需求都還可以，這也是為何同業與景碩都積極應對需求布局。

載板廠商景碩近年轉型高階布局有成，近年已淡出PCB專注載板投資擴廠，並獲得一線國際客戶預訂產能。景碩先前提到，今年資本支出主要為台灣六廠擴充ABF載板產能，因應高層數ABF載板應對AI需求供不應求，至於載板應用端若為PC消費則仍疲弱，目前觀察同業也積極擴充高層數板，但目前看市況仍有信心主要是同業相對往年擴充是精準到位並非盲目擴充。

日前AMD宣布於台灣產業體系投資超過100億美元，用以擴大策略合作夥伴關係，並提升用於AI基礎設施的先進封裝產能，同時點名欣興（3037）、南電（8046）與景碩等合作夥伴。景碩也是輝達（NVIDIA）等一線大廠指定合作夥伴。

景碩日前股東會順利通過私募等議案，重申今年逐季成長的營運目標，先前董事會已拍板資本支出235億元以因應未來三年擴充ABF載板產能設備需求，2026年約為80億元，其中60億元用於ABF載板投資。

景碩 營收 ABF

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