創見營收／6月50.7億元 上半年突破324億元、大幅超越去年全年

創見資訊（2451）6日公布2026年6月份合併營收報告。單月合併營收為50.7億元，雖受季度末客戶庫存調整影響，較上月呈現衰退，然而相較於去年同期（2025年6月）的10.5億元，仍大幅成長381.6%。

回顧2026年第2季，在季度前期強勁拉貨動能奠定的基礎下，第2季單季合併營收總計達188.2億元，不僅超越第1季的136.3億元，亦續創單季歷史新高。累計2026年上半年總合併營收已達324.4億元，除較去年同期的62.1億元迎來爆發性成長，更已大幅超越2025年全年度的總營收171.3億元，充分展現公司近年在工業應用、高階儲存市場及全球通路戰略布局的卓越成效。

展望下半年，隨著AI與邊緣運算的蓬勃發展，帶動工業自動化、車載裝置以及高效能運算（HPC）對高容量、高穩定性儲存模組的需求持續暢旺，創見將不斷優化產品組合，推出採用BiCS8技術架構的新一代218層3D NAND固態硬碟與記憶卡、以及嵌入式鏡頭模組，並強化彈性供應鏈管理。面對下半年的整體市場需求，創見仍抱持審慎樂觀態度，並將全力衝刺整年獲利表現，再續佳績。