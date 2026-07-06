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川湖營收／6月44.4億元、年增220% 與第2季、上半年皆創新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

伺服器滑軌大廠川湖（2059）6日公布今年6月營收為44.42億元，月增17.2%、年增220.5%，續創單月歷史新高紀錄，且第2季、上半年業績亦登頂。

川湖今年第2季營收108.3億元，季增98.7%、年增156.1%，單季營收首度突破百億大關，創下新高紀錄；累計川湖今年上半年營收達162.8億元，年增99%，亦登頂。

展望後市，川湖執行副總暨發言人王俊強先前表示，AI產業持續正向發展，今年營運「欲小不易」，營收可望逐季成長，全年維持雙位數年增。

王俊強說，美國廠將使川湖營運更具彈性，該公司目前在開發2028、2029年產品，營運一切都順其自然，還是很不錯；面對AI帶來更多元化的產品應用，伺服器滑軌在雲端服務供應商（CSP）滲透率持續提升，以及不同客戶類型也持續成長，川湖不斷投入產品開發、自動化，維持競爭優勢。

他說，除了鋼材的原材料之外，川湖從研發、設計、生產等都是自己來，面對市場機會來臨時，就是做好準備，美國廠一樣也都是自己打造，至於鋼材等原材料則為當地供應。

營收 伺服器

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