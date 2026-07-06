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貿聯營收／6月85.1億元、月增15.9% 創單月新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

貿聯-KY（3665）6日公布今年6月營收為85.18億元，月增15.9%、年增63.8%，創歷史新高紀錄，第2季、上半年營收亦登頂。

貿聯今年第2季營收232.53億元，季增11.4%、年增39.82%，創單季新高；累計貿聯今年上半年營收441.11億元，年增34%，亦登頂。

看好AI商機，貿聯近期擴張動作積極，6月剛宣布以現金收購Interplex集團的資料通訊業務InterplexDatacom，貿聯將支付包括交易企業價值8.5億美元，另附最高5,000萬美元的或有價金，依股份買賣協議約定在特定條件達成下於後續年度支付。合計最多將投下9億美元，約新台幣287億元。

貿聯總經理鄧劍華表示，此交易為貿聯30年發展歷程中最新重要策略布局，透過整合Interplex Datacom業務，貿聯將進一步鞏固整合型資料中心基礎設施領域的市場地位，提供更完整的解決方案組合，持續推動產品朝向更高複雜度、更高附加價值的方向發展。

貿聯 營收 企業

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