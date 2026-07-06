聯電營收／6月231億元 月增0.8%、年增22.8%

晶圓代工廠聯電（2303）6日公布6月合併營收231.24億元，月增0.8%、年增22.8%；累計上半年合併營收1,297.71億元，年增11.28%，顯示成熟製程需求回溫與產能利用率改善，持續帶動營運增溫。

聯電第2季合併營收687.33億元，季增12.6%，年增17.0%。聯電先前法說會曾預估，第2季晶圓出貨量將季增7%至9%，美元營收季增1%至3%，產能利用率落在81%至83%，毛利率也可望重返三成，實際營收表現延續逐月走高態勢。

聯電第2季法說會預計將於7月底登場，市場關注焦點包括本季展望、產能利用率變化、下半年漲價效益，以及22／28奈米、特殊製程、先進封裝、矽光子與英特爾（Intel）12奈米合作進度。

聯電第2季營運改善並非單一應用帶動，而是成熟製程需求自低迷庫存循環逐步轉向多點復甦，包括網通、顯示驅動IC、影像訊號處理器（ISP）、部分FPGA等需求同步回升，帶動12吋22／28奈米產能利用率優於公司平均水準。

法人認為，邊緣AI應用擴大、通用型伺服器晶片需求成長，將帶動成熟製程晶圓代工受矚目；聯電下半年除通訊領域反彈外，MCU、LCD控制IC及電源相關產品需求延續，高壓、非揮發性記憶體、電源管理IC與RFSOI等特殊製程專案也將在下半年量產，有助支撐營運優於上半年。