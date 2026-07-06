聯電第2季營收來到12季高點 7月起彈性漲價、營收續增溫

晶圓代工廠聯電（2303）今（6）日公告6月合併營收231.25億元，月增0.79%、年增22.8%；第2季營收687.33億元，季增12.6%，年增16.97%，來到15季來高點；上半年累計營收1297.71億元，年增11.28%。

聯電7月起已向客戶發布漲價通知，考量原物料、新加坡廠擴產等成本上揚，針對新製程、新訂單等選擇性漲價，明年並將全面與客戶就價格調整進行商議。

聯電稍早法說會釋出第2季晶圓出貨量預估將季增7%至9%，平均美元售價（ASP）小幅成長1%至3%，毛利率持穩約30%，產能利用率將提高至超過80%的正面訊息，主因第通訊領域需求明顯回溫，加上電腦、消費性電子與工業市場需求穩健，8吋與12吋晶圓出貨量均顯著成長。

由於功率半導體對成熟製程需求回溫，加上主要晶圓代工廠下半年也都反映訂單需求強勁，調漲晶圓代工價格以利轉嫁成本上揚和產能逐步受到排擠，預料聯電下半年仍可優於上半年表現。