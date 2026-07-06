臻鼎營收／6月170億元、創同期新高 AI 伺服器/光模塊業務成倍增長

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）6日公布6月合併營收170.33億元，月增5.14%、年增32.83%，再創歷年同期新高；第2季營收484.31億元，季增19%，年增26.77%；累計上半年營收891.59億元，年增13.89%，第2季與上半年營收也同步改寫歷年同期新高。

臻鼎表示，6月營收再度站上今年以來高點，並維持強勁年增表現，主要受惠AI相關高階應用需求持續轉化為營運成長動能，包括伺服器／光模塊業務及IC載板需求持續增長。其中，伺服器／光模塊業務成倍增長幅度最為顯著，顯示公司高階產品組合持續優化，AI相關業務對整體營運貢獻度進一步提升。

從上半年表現來看，臻鼎營收規模穩健擴大，除AI高階應用需求延續外，消費性電子新品備貨也將進入傳統旺季。公司指出，雖然今年市場受到記憶體供需及價格波動等因素干擾，但目前觀察主要客戶新品備貨節奏維持正常，相關需求可望帶動下半年營運動能逐步升溫。

展望後市，臻鼎表示，第3季將進入消費性電子新品備貨旺季，同時伺服器／光模塊業務將持續受惠客戶高階AI產品導入與量產進程推進，預期今年仍將維持逐季成長態勢，並帶動高附加價值產品占比提升，有助支撐公司中長期營運結構持續優化。