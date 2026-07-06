快訊

疑涉內線交易！張國華、張國政等9人遭北檢搜索約談 長榮海運回應了

分科測驗周末登場！3.9萬人報名 數甲最多人考、選4科最熱門

有望放颱風假？巴威預估最近北市時間點曝 陸警進入暴風圈機會達90%

聽新聞
0:00 / 0:00

創見6月營收年增3.8倍 Q2及上半年同寫歷年同期新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
創見6月營收年增3.8倍，Q2及上半年同寫歷年同期新高。圖／創見提供
創見6月營收年增3.8倍，Q2及上半年同寫歷年同期新高。圖／創見提供

全球記憶體領導品牌創見資訊（2451）今日公布2026年6月合併營收50.7億元，雖受季度末客戶庫存調整影響，比前一個月衰退，然而相較於去年同期仍大幅成長381.6%。

創見表示，2026年第2季，在季度前期強勁拉貨動能奠定的基礎下，單季合併營收總計達88.2億元，不僅超越第一季的136.3億元，也續創單季歷史新高；累計2026年上半年總合併營收已達324.4億元，除較去年同期的62.1億元迎來爆發性成長，更已大幅超越2025年全年度的總營收171.3億元，充分展現公司近年在工業應用、高階儲存市場及全球通路戰略佈局的卓越成效。

展望下半年，創見指出，隨著AI與邊緣運算的蓬勃發展，帶動工業自動化、車載裝置以及高效能運算（HPC）對高容量、高穩定性儲存模組的需求持續暢旺，創見將不斷優化產品組合，推出採用BiCS8技術架構的新一代218層3D NAND固態硬碟與記憶卡、以及嵌入式鏡頭模組，並強化彈性供應鏈管理。面對下半年的整體市場需求，創見仍抱持審慎樂觀態度，並將全力衝刺整年獲利表現，再續佳績。

創見 營收

延伸閱讀

臻鼎營收／6月170億元、再創同期新高 AI帶動下半年營運逐步升溫

鴻海6月營收報喜 寫三驚奇…本季可望續強

鴻海營收／6月8,218億元 單月、第2季、上半年均創同期新高

威剛董座陳立白：第3季DRAM續漲20%~30% NAND Flash漲35%~40%

相關新聞

川湖營收／6月44.4億元、年增220% 與第2季、上半年皆創新高

伺服器滑軌大廠川湖（2059）6日公布今年6月營收為44.42億元，月增17.2%、年增220.5%，續創單月歷史新高紀錄，且第2季、上半年業績亦登頂。

貿聯營收／6月85.1億元、月增15.9% 創單月新高

貿聯-KY（3665）6日公布今年6月營收為85.18億元，月增15.9%、年增63.8%，創歷史新高紀錄，第2季、上半年營收亦登頂。

聯電營收／6月231億元 月增0.8%、年增22.8%

晶圓代工廠聯電（2303）6日公布6月合併營收231.24億元，月增0.8%、年增22.8%；累計上半年合併營收1,297.71億元，年增11.28%，顯示成熟製程需求回溫與產能利用率改善，持續帶動營運增溫。

聯電第2季營收來到12季高點 7月起彈性漲價、營收續增溫

晶圓代工廠聯電（2303）今（6）日公告6月合併營收231.25億元，月增0.79%、年增22.8%；第2季營收687.33億元，季增12.6%，年增16.97%，來到15季來高點；上半年累計營收1297.71億元，年增11.28%。

臻鼎營收／6月170億元、創同期新高 AI 伺服器/光模塊業務成倍增長

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）6日公布6月合併營收170.33億元，月增5.14%、年增32.83%，再創歷年同期新高；第2季營收484.31億元，季增19%，年增26.77%；累計上半年營收891.59億元，年增13.89%，第2季與上半年營收也同步改寫歷年同期新高。

帆宣營收／6月75.9億元 月增8.9%、年增121%創單月新高

帆宣（6196）6日公告今年6月合併營收75.95億元，月增8.9%，年增121%，創單月歷史新高。帆宣表示，6月單月合併營收較去年同期呈倍增走勢，主要是因銷貨收入及工程收入增加。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。