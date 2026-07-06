川湖第2季營收逐月創高 6月首度衝破40億元大關

伺服器滑軌大廠川湖今天公布6月營收新台幣44.42億元，較去年同期大幅成長2.2倍，比5月再增加17.2%，單月營收首度衝破40億元大關，續創歷史新高。川湖整體第2季及上半年營收都同步改寫歷史紀錄。

川湖第2季營收108.3億元，季增98.7%，比去年同期成長156%，單季營收首度突破百億元大關。累計川湖今年上半年營收162.79億元，年增率達98.95%。

川湖表示，今年營收高成長，主因新產品開始出貨。

受惠AI帶動，川湖發言人王俊強在5月初法人說明會就預告，川湖第2季營運「熱鬧滾滾」。川湖第2季營收不僅逐月走高，且4、5、6月分別站上20億元、30億元、40億元重要關卡。

王俊強先前表示，AI需求強，市場一直在成長，除輝達（NVIDIA）主導的GPU，現在CPU、TPU等市場也上來，川湖在伺服器滑軌領域布局20年，開枝散葉，與每家客戶關係都非常好，很多訂單陸續發酵。

川湖美國德州休士頓新廠預計今年9、10月開始量產，川湖表示一切按照計畫進行，可望為下半年營運增添新動能。