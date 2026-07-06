佳必琪營收／6月8.95億元、月增10.7% 續創單月新高

連接器廠佳必琪（6197）6日公布今年6月營收為8.95億元，月增10.7%、年增45.2%，續創單月歷史新高紀錄。

佳必琪今年第2季營收25.11億元，季增23.9%、年增28.5%；累計佳必琪今年上半年營收為45.37億元，年增25%，亦登頂。

針對今年展望，在電源產品方面，佳必琪之前表示，過去在車用及儲能系統領域累積500安培（A）高壓測試與產品經驗，近年全面轉向高功率電源線市場，產品電流等級已從30A快速提升至60A、100A，最新開案達130A，且相關驗證順利完成。目前成功打入美系晶片巨擘，以及多家雲端服務供應商（CSP）的供貨體系，並取得歐美日等五家國際新客戶訂單，下半年效應將會擴大。

在光通訊方面，佳必琪表示，1.6T雙DR（雙數位重計時）光模組已送樣北美CSP客戶，800G HC（高速連接）產品本季開始對北美客戶放量出貨，並規劃明年推出3.2T產品，2028年推進6.4T產品；高速主動電纜（AEC）及PCIe Gen6／Gen7高速互聯產品也陸續進入驗證與放量階段。