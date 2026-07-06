快訊

長榮海空分家爆內線交易…北檢兵分10路搜索 約談張國華、張國政等9人

中共突試射飛彈！日澳紐齊轟「把南太平洋當靶場」專家示警1事

台中演講遭攻擊！矢板明夫緊急送醫 工作人員曝不明男子連2日在飯店徘徊

臻鼎營收／6月170億元、再創同期新高 AI帶動下半年營運逐步升溫

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
臻鼎董事長沈慶芳（中）與總經理簡禎富（右）、臻鼎旗下禮鼎董事長李定轉（左）打造經營鐵三角。記者尹慧中／攝影
臻鼎董事長沈慶芳（中）與總經理簡禎富（右）、臻鼎旗下禮鼎董事長李定轉（左）打造經營鐵三角。記者尹慧中／攝影

全球PCB領導大廠臻鼎-KY（4958）於6日公布2026年6月合併營收為新台幣170.33億元，年增32.83%，月增5.14%，再創歷年同期新高。第2季營收達新台幣484.31億元，年增26.77%；累計上半年營收達新台幣891.59億元，年增13.89%，亦雙雙刷新歷年同期紀錄。隨著營收規模穩健擴大，公司下半年在消費性電子新品備貨旺季與AI高階應用需求延續成長的帶動下，營運能見度亦進一步提升。

臻鼎表示，6月營收再度站上今年以來高點，並維持強勁年增表現，AI相關高階應用(伺服器/光模塊業務及IC載板)需求正持續轉化為公司營運成長動能，業務持續增長。其中，伺服器/光模組業務成倍增長幅度最為顯著，顯示公司高階產品組合持續優化，AI相關業務對整體營運的貢獻度進一步提升。

展望後市，臻鼎表示，第3季將進入傳統消費性電子新品備貨旺季，雖然今年市場受到記憶體供需及價格波動等因素干擾，但目前公司觀察主要客戶新品備貨節奏維持正常，相關需求將有助於帶動下半年營運動能逐步升溫。同時，伺服器/光模組業務將持續受惠於客戶高階AI產品導入與量產進程推進，預期今年仍將維持逐季成長態勢，並帶動高附加價值產品占比提升，支撐公司中長期營運結構優化。

臻鼎 伺服器 營收

延伸閱讀

鴻海6月營收報喜 寫三驚奇…本季可望續強

鴻海營收／6月8,218億元 單月、第2季、上半年均創同期新高

美光大賺 帶旺記憶體股

威剛營收／上半年642億元、超越去年全年 6月連四月創高

相關新聞

佳必琪營收／6月8.95億元、月增10.7% 續創單月新高

連接器廠佳必琪（6197）6日公布今年6月營收為8.95億元，月增10.7%、年增45.2%，續創單月歷史新高紀錄。

臻鼎營收／6月170億元、再創同期新高 AI 帶動下半年營運逐步升溫

全球 PCB 領導大廠臻鼎-KY（4958）於6日公布2026 年 6 月合併營收為新台幣 170.33 億元，年增 32.83%，月增 5.14%，再創歷年同期新高。第2季營收達新台幣 484.31 億元，年增 26.77%；累計上半年營收達新台幣 891.59 億元，年增 13.89%，亦雙雙刷新歷年同期紀錄。隨著營收規模穩健擴大，公司下半年在消費性電子新品備貨旺季與 AI 高階應用需求延續成長的帶動下，營運能見度亦進一步提升。

宏達電營收／6月2.92億元 月增71.5%、年減8.52%

宏達電（2498）6日公布2026年6月合併營業收入為2.92億元，月增71.56%，年減8.52%；累計前6月合併營收12.66億元，年減9.73%。

中磊營收／6月首度突破70億元 單月、單季、累計均創新高

電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）6日公布6月營收為72.7億元，首次突破70億元大關，單月、單季、累計上半年營收均創歷史新高。

騰輝營收／6月5.73億元、年增68.1%創今年新高 第2季季增30%

銅箔基板（CCL）大廠騰輝電子-KY（6672）6日公告2026年6月營收，單月達新台幣5.73億元，較上月成長8.1%，並較去年同期大幅增長68.1%，改寫今年單月新高，直逼6億元大關。累計今年上半年營收達28.6億元，年增34.6%；其中，第2季營收達16.1億元，較第1季強勁成長30%，相較去年同期亦大幅成長46%，公司說明隨著新客戶，新產品持續漲價效應，業績展現季季走高、全年向上的強勁營運動能。

汎銓6月、Q2及上半年營收創高 擬現增搶攻AI與矽光子產業浪潮

AI晶片研發分析平台汎銓今日公布6月合併營收達2.06億元，年增10.4％，改寫歷年同期新高；累計第2季合併營收6.35億元，季增9.8％、年增16.6％，創歷年單季新高；累計上半年合併營收為12.14億元，年增20.2％，同步刷新歷年同期新高水準。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。