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宏達電營收／6月2.92億元 月增71.5%、年減8.52%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
宏達電。記者吳康瑋／攝影
宏達電。記者吳康瑋／攝影

宏達電（2498）6日公布2026年6月合併營業收入為2.92億元，月增71.56%，年減8.52%；累計前6月合併營收12.66億元，年減9.73%。

宏達電董事長王雪紅在日前的股東會表示，AI已成為全球科技產業最重要趨勢之一，正從雲端算力、大型模型延伸至終端裝置、企業營運及各垂直應用場域。HTC 過去一年持續結合軟硬體整合與內容平台布局，將客戶群擴大至企業、醫療、教育、藝術文化展演及產業應用等領域。

她指出，VIVERSE AI、XR內容平台從去年轉型為UGC創新XR平台，截至5月底月活躍用戶數已突破170萬，累積逾3.2萬個內容、吸引至少1.4萬名創作者加入，並預計第3季發表AI應用內容。

在AI穿戴裝置方面，HTC首款AI智慧眼鏡VIVE Eagle獲得2026年紅點設計獎，預計第3季進入歐洲及美國市場；HTC 6月也透過「VIVE Eagle AI Lounge」快閃生活體驗空間，結合生活場景與限時購機優惠，強化AI眼鏡日常應用與消費者體驗溝通。

王雪紅強調，後續將推出更多以AI為核心、具感知互動能力的Physical AI智慧裝置。VIVE Arts與全球博物館及文化機構合作也較前年增加一倍以上，持續擴大沉浸式內容應用版圖。

此外，HTC旗下專注5G與未來通訊技術的G REIGNS亦在產業應用領域取得進展。G REIGNS與台揚科技（2314）及美國阿拉斯加通訊服務供應商Microcom完成端到端Open RAN解決方案系統整合與實驗室驗證，為後續導入美國市場及偏遠地區通訊應用奠定基礎；此案依據美國NTIA公共無線供應鏈創新基金NOFO2計畫推動，由G REIGNS負責DU、CU軟體與系統整合，台揚科技提供RU，Microcom則提供在地營運需求與部署場域規劃。

除拓展海外Open RAN市場外，G REIGNS也將AI、5G專網與邊緣運算技術導入台灣遠洋漁業場域。G REIGNS也透過經濟部產業發展署指導，攜手金屬工業研究發展中心、富鴻網及穩發漁業等夥伴發表智慧魚探解決方案，整合AI、5G專網、衛星通訊、邊緣運算與無人機技術，協助遠洋漁業提升魚群搜尋效率與即時決策能力。根據實際驗證，無人機可於船舶周邊約30公里範圍執行任務，搜尋效能較傳統方式提升逾60%，展現HTC將5G專網、AI與邊緣運算導入垂直產業場域的能力。

宏達電 王雪紅 AI

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