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樺漢營收／6月176億元、年增57% 單月與第2季、上半年皆登頂新高
工業電腦大廠樺漢（6414）6日公布2026年6月自結合併營收為176.6億元，月增13.4%、年增57.0%，第2季營收478.0億元，季增27.5%、年增37.8%，單月、單季、與全年累積營收皆創歷史新高。
截至目前，樺漢集團在手訂單金額超過2,150億元，涵蓋工業物聯網、智慧軟體與方案，以及智慧工廠與廠務等業務領域，為未來營運提供穩定能見度與成長基礎。
三大事業體部分，工業物聯網業務受惠於全球實體AI應用解決方案包括智慧零售等強勁需求，6月營收呈現強勁雙位數增長。智慧軟體與方案重回成長趨勢，6月營收亦呈現強勁雙位數增長。智慧工廠與廠務則受惠於北美等地半導體高科技廠務工程進度推進，帶動整合系統及自動化供應系統等業務成長，6月營收呈現倍數年增長。
憑藉集團在工業電腦、邊緣運算、工業軟體、系統整合及全球製造服務的完整布局，樺漢已建立從AI基礎設施、Edge AI到Physical AI解決方案的完整價值鏈，並持續深化ESaaS發展策略，整合集團全球技術與產業資源，協助客戶推動數位轉型與智慧化升級。展望未來，樺漢將持續提升AI、軟體與解決方案業務占比，透過自主研發、策略聯盟及併購整合，擴大高附加價值業務規模。隨著全球企業加速導入AI與智慧化應用，集團可望受惠於Physical AI與產業AI市場長期成長趨勢，持續優化營收結構與獲利品質，推動企業價值長期成長。
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