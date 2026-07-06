聽新聞
0:00 / 0:00
中磊營收／6月首度突破70億元 單月、單季、累計均創新高
電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）6日公布6月營收為72.7億元，首次突破70億元大關，單月、單季、累計上半年營收均創歷史新高。
中磊6月72.7億元，月增12.2%；亦較去年同期年增70.8%，第2季營收達206.1億元，季增23.8%，年增68.8%，累計上半年營收372.6億元，年增達58.1%。單月、單季及累計上半年均創歷史新高。
中磊表示，受惠於AI人工智慧的蓬勃發展，帶動網路資料流量激增，加速網路設備升級需求。同時，新興寬頻服務如：影音串流娛樂、智慧物聯網及遠距監控等應用日益普及，帶動電信寬頻設備商機，市場整體需求熱絡。
中磊觀察，為因應服務擴充需求，電信運營商紛紛加速用戶端設備升級，以搶搭商機，進一步擴展營運規模，中磊主力產品包括有線電視Cable DOSIS 4.0設備、10G PON光纖設備、5G FWA固網行動接取設備、WiFi 7無線設備，及企業級網通設備等，客戶訂單需求強勁。
除原有主力產品外，中磊強調，順應市場趨勢，更積極切入新市場領域，如：邊緣AI智慧監控裝置、DAA分散式局端設備等，以多元產品滿足電信客戶需求，目前皆已見明顯成效，整體營運成長可期。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。