騰輝營收／6月5.73億元、年增68.1%創今年新高 第2季季增30%

銅箔基板（CCL）大廠騰輝電子-KY（6672）6日公告2026年6月營收，單月達新台幣5.73億元，較上月成長8.1%，並較去年同期大幅增長68.1%，改寫今年單月新高，直逼6億元大關。累計今年上半年營收達28.6億元，年增34.6%；其中，第2季營收達16.1億元，較第1季強勁成長30%，相較去年同期亦大幅成長46%，公司說明隨著新客戶，新產品持續漲價效應，業績展現季季走高、全年向上的強勁營運動能。

騰輝電子-KY指出，第2季營收展現爆發式成長，主要得益於三大成長驅力：高毛利PI材料與不流膠PP片迎來爆發潮：航太與國防領域高毛利聚醯亞胺（PI）材料需求迎來爆發性成長；軟硬結合板應用在越來越多的精密產品，導致高生產難度控制的不流膠黏合片應用場景更多樣，此兩類訂單動能銳不可擋，客戶拉貨力道極為強勁，成為營收衝高的龍頭主因。

第二，AI伺服器供應鏈外溢效應：隨著全球AI伺服器市場迎來爆發性擴張，相關應用遍地開花。公司憑藉深厚的技術優勢積極搶占份額，高速訂單明顯成長接單動能屢創新高。

第三，產品漲價循環發酵：在產品漲價循環的延續效益下，不僅營收規模有效放大，高毛利產品組合亦進一步優化，帶動整體獲利再創新局。

公司表示，目前並且成功在高階汽車應用的智能座艙與域控制器的HDI應用上，取得前所未有數家大型品牌終端認同，大量批號認可與訂單轉化將會有具體成長，對於獲利較高產品黏合片訂單銷售，對獲利成長將逐月產生具體貢獻！並已陸續接獲高階高速材料訂單，包括低軌衛星火箭、光模組等特殊材料出貨持續攀升，後續訂單能見度清晰。除了在國防與航太利基領域稳居領先地位外，應用版圖更成功切入半導體測試市場，為營運開創嶄新的成長格局。

同時，RCC/RCF高功率薄膜產品及高速材料出貨規模正加速擴張；而AR/VR、機器人、載人飛行載具（eVTOL）等新興應用產品已順利通過終端認證，並陸續接獲初期訂單，出貨逐步升溫，使整體產品布局更加完備。隨著高階布局效益持續顯現，預期未來各季度營收將逐季走強，全年成長力道充沛。

展望未來，騰輝電子-KY表示，隨著海外客戶認證陸續完成，終端應用已正式進入放量階段，高階產品出貨將持續推升，為營運注入新一波成長動能。同時，公司積極推進價格策略優化，各項高階材料產品相繼通過客戶驗證並導入量產，海外市場拓展成果加速浮現，高階材料市場競爭優勢持續強化。未來將持續加大高階材料研發投入，深化全球客戶夥伴關係，積極搶攻高附加價值應用市場，加速提升全球市場滲透率，進一步擴大核心競爭領先態勢，為中長期營運成長打造更強勁的發展基石。