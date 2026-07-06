汎銓6月、Q2及上半年營收創高 擬現增搶攻AI與矽光子產業浪潮

AI晶片研發分析平台汎銓今日公布6月合併營收達2.06億元，年增10.4％，改寫歷年同期新高；累計第2季合併營收6.35億元，季增9.8％、年增16.6％，創歷年單季新高；累計上半年合併營收為12.14億元，年增20.2％，同步刷新歷年同期新高水準。

汎銓表示，6月雖受到重要客戶年度歲休兩周影響，使單月營收較前一個月減少，但受惠半導體及AI相關客戶委案需求持續放大，材料分析、AI晶片檢測分析及矽光子/CPO相關檢測分析服務同步成長，不僅帶動第2季合併營收締造歷史單季新高，且累計上半年營收也改寫歷年同期新高。

汎銓今日同步召開董事會決議通過辦理現金增資6000張，募集資金將投入AI晶片分析平台擴建、矽光子光互連檢測設備建置，以及自主研發設備量產三大方向，看好AI、高速運算（HPC）、矽光子及CPO產業未來長期高速成長趨勢，提前完成研發、設備與產能布局，為下一波產業浪潮預作準備，掌握市場先機。

汎銓指出，此次募集資金聚焦三大主軸，其一為擴建AI晶片分析平台產能，全面提升先進製程、先進封裝及AI晶片分析服務量能；其二為擴充矽光子光互連檢測設備，強化光損定位、失效分析及高速光通訊檢測能力；其三則持續投入研發資源，加速自主研發之「MSS HG」矽光子光損定位設備量產進程，進一步布局全球設備市場，逐步從服務供應商角色延伸至設備銷售領域。

汎銓近年積極建立AI晶片分析平台，並同步發展矽光子檢測、自主設備開發與智慧財產權授權等三大新成長動能，期望由單一分析服務提供者，逐步升級為兼具分析服務、設備銷售及專利授權，打造更完整、更具附加價值的半導體技術平台公司。

展望未來，汎銓將持續深化四大核心布局，包括先進製程材料分析、AI晶片分析平台、矽光子檢測與設備，以及智慧財產權授權業務，並逐步建立「分析服務+設備銷售+專利授權」三大營收模式，以提升營收結構、獲利能力及全球競爭力。