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汎銓營收／6月2.06億元、與上半年12.1億元齊創高 擬現增6,000張

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

汎銓（6830）於6日公布2026年6月合併營收達2.06億元，年增10.36％，改寫歷年同期新高；累計2026年第2季合併營收6.35億元，季增9.75％、年增16.58％，創歷年單季新高；累計2026年上半年合併營收為12.13億元，年增20.24％，同步刷新歷年同期新高水準。汎銓表示，6月雖受到重要客戶年度歲休兩周影響，使單月營收較上月減少，惟受惠半導體及AI相關客戶委案需求持續放大，材料分析、AI晶片檢測分析及矽光子/CPO相關檢測分析服務同步成長，不僅帶動第2季合併營收締造歷史單季新高，且累計上半年營收亦改寫歷年同期新高。

汎銓6日同步召開董事會決議通過辦理現金增資6,000張，募集資金將投入AI晶片分析平台擴建、矽光子光互連檢測設備建置，以及自主研發設備量產三大方向，看好AI、高速運算（HPC）、矽光子及CPO產業未來長期高速成長趨勢，提前完成研發、設備與產能布局，為下一波產業浪潮預作準備，掌握市場先機。

汎銓指出，此次募集資金聚焦三大主軸，其一為擴建AI晶片分析平台產能，全面提升先進製程、先進封裝及AI晶片分析服務量能；其二為擴充矽光子光互連檢測設備，強化光損定位、失效分析及高速光通訊檢測能力；其三則持續投入研發資源，加速自主研發之「MSS HG」矽光子光損定位設備量產進程，進一步布局全球設備市場，逐步從服務供應商角色延伸至設備銷售領域。

汎銓進一步指出，全球AI基礎建設正快速升級，AI晶片、高頻寬記憶體、矽光子及CPO等新技術持續推進，使材料分析、失效分析與光學檢測在半導體研發與量產驗證過程中的重要性不斷提升。公司近年積極建立AI晶片分析平台，並同步發展矽光子檢測、自主設備開發與智慧財產權授權等三大新成長動能，期望由單一分析服務提供者，逐步升級為兼具分析服務、設備銷售及專利授權，打造更完整、更具附加價值的半導體技術平台公司。

營收 晶片

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汎銓6月、Q2及上半年營收創高 擬現增搶攻AI與矽光子產業浪潮

AI晶片研發分析平台汎銓今日公布6月合併營收達2.06億元，年增10.4％，改寫歷年同期新高；累計第2季合併營收6.35億元，季增9.8％、年增16.6％，創歷年單季新高；累計上半年合併營收為12.14億元，年增20.2％，同步刷新歷年同期新高水準。

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