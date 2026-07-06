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創意6月營收49.28億元 月增5.4%、年增逾倍
特殊應用IC設計服務及矽智財供應商創意今日公布6月營收為49.28億元，月增增加5.4%、年增達103.7%；第2季營收達138.97億元，季增21.4%、年增127.6%；累計上半年累計營收為253.44億元，年增93.1%。
創意稍早提出第2季營運展望，看好ASIC（特殊應用積體電路）、AI與高速運算（HPC）需求延續，預期客製化晶片量產業務動能將繼續支撐整體營運，6月營收為49.28億元，量產產品（Turnkey）占單月營收比重達80.6%，反映既有專案已穩步進入量產與出貨階段。
外資看好創意在CPU與ADAS專案的擴大動能，中長線也將受惠台積電持續擴增先進製程與高階封裝（CoWoS）趨勢，有利推升營運動能。
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