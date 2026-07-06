創意6月營收49.28億元 月增5.4%、年增逾倍

全球 PCB 領導大廠臻鼎-KY（4958）於6日公布2026 年 6 月合併營收為新台幣 170.33 億元，年增 32.83%，月增 5.14%，再創歷年同期新高。第2季營收達新台幣 484.31 億元，年增 26.77%；累計上半年營收達新台幣 891.59 億元，年增 13.89%，亦雙雙刷新歷年同期紀錄。隨著營收規模穩健擴大，公司下半年在消費性電子新品備貨旺季與 AI 高階應用需求延續成長的帶動下，營運能見度亦進一步提升。

2026-07-06 15:38