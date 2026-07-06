創意營收／6月49.2億元、年增逾1倍 第2季季增21.4%

ASIC設計服務廠創意（3443）6日公布115年6月營收，單月合併營收49.28億元，月增5.4%、年增103.7%，受惠ASIC、AI與高階客製化晶片需求延續，營收動能持續升溫。

創意第2季營收達138.97億元，季增21.4%、年增127.6%；累計上半年營收253.44億元，年增93.1%，顯示高階客製化晶片設計與量產服務需求維持強勁，帶動今年以來營運表現明顯優於去年同期。

從6月營收結構來看，量產產品（Turnkey）營收39.76億元，占單月營收比重80.6%；委託設計（NRE）及智慧財產元件（IP）營收9.52億元，占比19.4%。量產產品占比維持高檔，也反映既有客戶專案逐步進入量產與出貨階段，對單月營收形成支撐。

法人指出，創意受惠AI、高速運算及雲端服務供應商自研晶片趨勢，ASIC需求能見度仍高，加上先進製程與高階封裝需求延續，將有助支撐後續營收表現。不過，客製化晶片專案具階段性認列特性，後續仍需觀察NRE案源進度、量產出貨節奏及主要客戶拉貨動能。