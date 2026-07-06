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華通營收／6月69.15億元、月增2.3% 近三個月新高
低軌衛星供應龍頭PCB大廠華通（2313）6日公布6月營收，達69.15億元，較5月成長2.3%，較去年同期成長 21%，累計前六月營收為395.4億元，年增13.2%。
華通深耕衛星產業10年，幾乎囊括所有領導廠商的新產品開發項目，目前華通衛星板的產出已是世界第一，低軌衛星產業已由技術探索步入商業化階段，衛星寬頻的終端用戶數已超過千萬，很快會有更多的業者開發出衛星直連手機(Direct-to-Cell)產品，科技巨頭更是紛紛切入太空算力、軌道資料中心等新領域，未來對於太空PCB的需求，更是不可限量。
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