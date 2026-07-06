群電營收／6月31億元、月增14.5% 創近一年來單月新高

群光電能（6412）公布2026年6月自行結算合併營收為31.00億元，月增14.5%，與去年同期約略持平，並創下1年以來的單月營收新高；第2季合併營收為84.43億元，季增8.5%，優於預期；累計上半年自結合併營收達162.27億元，年減7.7%。

公司表示，受惠於上月遞延訂單持續去化，加上客戶季底拉貨效應帶動，NB與伺服器電源出貨動能升溫，搭配高瓦特數通訊電源新機種順利放量，推升公司6月營收重返30億元大關，不僅優於市場預期，更寫下近12個月新高，充分反映在客戶關鍵半導體供應持續吃緊的挑戰下，公司憑藉卓越的供應鏈調度和彈性，仍展現出穩健的經營韌性。

展望下半年旺季，群光電能維持審慎樂觀看法，認為市場雖充滿挑戰，但亦浮現正向契機。管理層坦言，科技通膨的壓力短期內恐難消除，對終端需求的衝擊亦待時間觀察。然而，筆電具備剛性需求支撐，預期隨著市場逐步消化通膨與價格波動，消費者將開始接受新的價格常態，屆時整體市場需求有望穩健回溫。

另一方面，公司指出，在關鍵半導體供應持續緊縮的情況下，客戶目前優先拉貨高階產品，加上公司積極與客戶協調價格調整，相關調整方案已陸續獲得客戶接受，預期下半年產品ASP將穩步提升。公司更將持續以卓越的產品價值、技術實力及服務品質，深化與客戶的戰略夥伴關係，共同因應全球供應鏈的挑戰。