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台勝科股價震盪 盤中漲停、卻由紅翻黑

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
台勝科董事長郭文筆。照片/本報系資料庫
台勝科董事長郭文筆。照片/本報系資料庫

半導體矽晶圓廠台勝科（3532）今日早盤股價開高，一度觸及漲停，不過盤中卻由紅翻黑。台勝科董事長郭文筆日前表示，與客戶溝通調漲價格已得到非常正面的回應，有信心今年下半年獲利可望優於上半年。

AI相關應用持續擴張，台勝科指出，晶圓代工先進製程及記憶體對12吋矽晶圓的需求穩定提升；而在成熟製程方面，AI需求效應已擴散至周邊晶片，特別是電源管理IC的需求尤為強勁，也帶動8吋矽晶圓市場呈現強勁復甦。台勝科12吋新廠產能正迎合市場需求持續提升，將成為該公司新一波成長的重要動能。

同時，郭文筆認為，儘管台勝科今年上半年會因新廠折舊攤提費用增加，致獲利不如預期，但下半年面對矽晶圓市場全面好轉的有利環境，目前8吋及12吋矽晶圓廠已滿載生產。

為把握這波產業全面復甦的浪潮，郭文筆提到，台勝科會提高先進製程銷售占比，目前其12吋鏡面品產量占比已達七成以上，並積極布局高頻寬記憶體及先進封裝用的特殊規格晶圓。另外，先進封裝技術帶動多晶圓堆疊應用的快速普及，使得單顆晶片所需的矽晶圓面積大幅提升，該公司除了積極布局先進封裝所需的中介片外，更與客戶合作開發最先進載板晶圓（Carrier wafer）、矽電容等相關產品，積極布局3D封裝用特殊晶圓。

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