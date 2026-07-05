慧智攜大廠 攻基因檢測

上櫃生技股慧智（6615）宣布，與全球臨床基因診斷領導品牌Baylor Genetics策略合作，自7月起正式導入多項國際級臨床基因檢測服務與專業判讀資源。

上述多項服務包括孕前帶因篩檢、產前單基因檢測、全外顯子定序（WES）、全基因組定序（WGS）及遺傳性癌症風險評估等服務為重點，將結合Baylor Genetics的國際臨床基因診斷經驗，提供完整服務。

Baylor Genetics 總部位於美國德州休士頓 Texas Medical Center，源自 Baylor College of Medicine(貝勒醫學院)超過45年的臨床基因研究與診斷經驗，累積逾400萬件基因檢測案例，是全球臨床基因診斷的重要機構之一，在產前檢測、兒科遺傳疾病、神經疾病、心血管疾病及遺傳性癌症等領域皆具有豐富的臨床經驗與國際影響力。

慧智基因總經理洪加政表示，此次合作除引進國際級檢測技術，更重要的是導入Baylor Genetics的臨床判讀能力、全球資料庫、精準醫療資源與遺傳諮詢團隊。