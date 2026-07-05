快訊

台股吸錢…市場資金緊 央行釋放逾兆活水

世足賽／森巴軍團擋不下哈蘭德！進球機器兩度破門率挪威2比1淘汰巴西

聽新聞
0:00 / 0:00

雙掛牌國際債 今天上櫃

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

為促進我國資本市場國際化，櫃買中心於3月31日推出雙掛牌國際債券制度，今（6）日將有巴克萊銀行（Barclays Bank PLC）發行首檔由我國承銷商與境外金融機構合作銷售之雙掛牌國際債券，同時於櫃買中心及泛歐都柏林交易所掛牌交易，為推動台灣成為亞洲資產管理中心政策目標建立新的里程碑。

巴克萊銀行本次發行金額為1.39億美元，發行期間為5年期，採浮動利率方式計息，以美國隔夜融資利率（SOFR）為指標利率加碼0.8%作為票面利率，由具我國國際債券承銷商資格的凱基證券擔任主辦承銷商，與玉山銀行兆豐商銀、永豐金證券及陽信商銀共同承銷。

此外，並與境外金融機構巴克萊銀行香港分行團隊合作，分別銷售予我國及境外專業投資人，再以發行總額同時向櫃買中心及泛歐都柏林交易所申請掛牌交易，提供國內專業投資人更多樣的資產配置選擇。

櫃買中心表示，巴克萊銀行取具S&P信用評等A+，所發行債券是符合國內機構法人投資需求之優質標的。本次債券發行是新版雙掛牌國際債券制度以來，國內外金融機構合作促成首例。

玉山銀行 兆豐商銀 櫃買中心

延伸閱讀

台灣邁入虛擬資產法元年 聯邦009825將於17日掛牌上櫃

貝萊德iShares安碩世界股債配置ETF傘型基金7月15日開募

中信銀行登上《The Asset》香港國際論壇 分享跨境融資實務經驗及解方

009826打包全世界上千檔股票、00991B高評等美元債！投資人搭配分散的「核心資產組合」

相關新聞

下半年投資展望 M&G ：狂熱漲勢 vs. 嚴峻現實

在投資人對AI相關股票充滿熱忱與期待之際，M&G英卓投資指出，投資人確實需要保持明辨力，問題不在於AI是否會成為一項顛覆性技術，而在於其未來呈指數級增長的潛力，目前已被市場定價反映了多少？當前的評價是否真實且公正地反映了事實與基本面？

半導體法說、營收將公布 法人：台股前景看好

加權指數上周上漲2208點，過程波折、盤勢震盪，投資人稍顯觀望，成交量萎縮，五日均量下降到1.15兆。但法人表示，台股快速收復之前的跌幅，後續看各大公司的營收及法說內容，預期前景仍好，台股整理後有機會再度上攻。

上周 ETF 成交前十大 這檔大賺一成 日均量27.2萬張最高

上周台股上漲4.9%，ETF成交也熱絡。日均量最高的是元大台灣50正2（00631L），有27.2萬張，其次是主動統一升級50ETF（00403A），有25.9萬張，第三名是主動統一台股增長ETF（00981A），也有20.8萬張。元大台灣50正2近一周績效達10.0%，輕鬆賺一成，也成為投資人搶買標的。

藥華藥營收／6月23.3億元、年增94.8% 上半年營收119.8億元創歷史新高

藥華藥（6446）5日公告6月合併營收23.3億元，年增94.88%；今年上半年營收累計達119.8億元，較去年同期成長逾七成，創下歷史新高，展現核心產品Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）在全球主要市場銷售穩健增長。藥華藥並說明，北美真性紅血球增多症（PV）市場布局已完成，下一步Ropeg ET全球上市進入關鍵期。

大立光營收／6月37.12億元、年月雙減 7月拉貨預期會更好

大立光電（3008）5日公布6月合併營收37.12億元，較上月營收衰退19%，較去年同期衰退10%。預期7月拉貨動能比6月好一些。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。