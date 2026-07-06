中鼎在建工程近5,000億

全球統包工程大廠中鼎工程（9933）表示。截至2026年5月初，中鼎新簽約額已近新台幣750億元，推升在建工程總額逼近5,000億元大關，再創新高；中鼎表示，在AI算力需求爆發與全球能源轉型雙重浪潮下，集團EPC統包能力已轉往高附加價值的科技工程邁進。

受惠全球AI產業擴張，中鼎指出，集團接案結構正發生關鍵質變；今年前四個月新簽約案中，高科技工程占比大幅攀升至41%，顯示中鼎已精準卡位AI資料中心與半導體及高效能運算等基礎建設紅利。近期，中鼎更取得新加坡美商記憶體大廠建廠工程，成為AI供應鏈基礎建設的一環。

中鼎表示，為掌握供應鏈重組帶來的海外建廠商機，中鼎積極建構「科技工程戰略聯盟」。除了私募引進台達電、台聚集團及大亞做為戰略夥伴，達成智慧能源技術互補外，更成為國內電機電子工業同業公會（TEEMA）推動的「TEEMA科學園區」海外計畫全球開發團隊之主要成員。

中鼎指出，未來集團將透過「TEEMA科學園區」海外計畫成員的身分，積極搶攻美國、墨西哥、波蘭及印度等地，投入開發海外產業聚落。隨著經濟部日前於華府宣布支持台廠赴美投資，預計帶動高達350億美元的商機。