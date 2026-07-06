鋼價走跌 營建、工程受惠

台塑越南河靜鋼廠開出最新盤價，熱軋每公噸跌33美元、線材降22美元，亞洲鋼市持續修正，雖然對上游中鋼（2002）、中鴻等形成壓力，但對營建及工程等大量用鋼產業，反而享有原料成本下降的「低成本紅利」，鋼鐵下游廠家轉受惠。

法人分析，時序進到第3季，原本就是鋼鐵產業傳統淡季，除了越南和發、河靜外，中國大陸寶武鋼以及中鋼、中鴻最新盤價都同步下修，當前鋼市調節的變化都在預期中，現在才進到第3季不久，不排除各主力鋼廠會有進一步的整理，樂觀者認為「蹲下是為了躍起」，接下來可以邊走邊看，不必過度解讀。

上市鋼廠主管表示，河靜鋼廠降價是延續近期亞洲鋼價回檔趨勢，主因第3季進入雨季，建築需求放緩，終端買盤觀望，鋼價進到修正軌道，鋼價下調代表鋼廠轉向「以價換量」爭取訂單，希望維持產能利用率，同時測試市場真正的需求底部。

上市鋼廠主管說，從產業角度來看，淡季鋼價回檔雖然不利鋼廠短期營收及毛利率，但對大量使用鋼材的下游產業卻是正向利基。包括自動化機械設備、公共工程、營建以及大型廠房建設等，都將直接受惠於熱軋及型鋼採購成本下降。

尤其近年台灣AI資料中心、半導體廠房、公共工程及橋梁更新計畫持續推動，用鋼需求未消失，只是在等更合理的採購價格。鋼價下修後，下游相關用鋼產業採購成本將同步降低，有助提升承包商毛利率與競爭力。

上市鋼廠主管表示，目前亞洲鋼市處於第3季淡季修正階段，河靜降價反映市場短期仍偏保守，但從鐵礦砂止跌、供給控制、庫存改善及成本結構來看，鋼鐵景氣已逐漸接近循環轉折點。

未來若大陸需求回溫、下游開始補庫，加上公共工程及AI建設持續推進，鋼價有機會在完成築底後重新回穩。