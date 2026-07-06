晶圓代工、ASIC 逢低分批布局

甫公布的美國6月非農就業新增5.7萬人，低於市場預期的11萬人，4月的新增非農就業則由17.9萬人下修至14.8萬人，5月由17.2萬人下修至12.9萬人。6月非農就業新增數創近一年以來最低增幅，且前二個月就業數合計下修7.4萬人，顯示今年上半年趨於穩定的就業市場有降溫跡象。

6月失業率4.2%，低於市場預期與前值的4.3%，然而勞動參與率及就業人口比率同步滑落，反映部分失業者退出就業市場而非找到工作。此次公布的就業報告雖然顯示勞動市場有所降溫，但考量到企業裁員仍處於相對低檔且其餘相關就業指標有改善趨勢，整體就業市場仍具韌性尚未有明顯惡化跡象。

至於上周公布的美國5月PCE物價指數，由前期3.8%增至4.1%，符合市場預期，扣除能源和食物，核心PCE物價指數由前期3.3%小幅增至3.4%；以月增率來看，PCE物價指數持平於前期0.4%，低於市場預期的0.5%，扣除能源和食物，核心PCE物價指數同為持平於前期的0.3%，核心PCE數據仍未再擴大。

整體來看，美國5月PCE睽違三年再度重返4%水準，能源類商品月增由5.5%上升至6.5%，依然是主要原因，另一方面5月消費支出月增0.7%及經通膨調整後的0.3%，皆較4月回穩，但儲蓄率持平於上個月經上修後的3.0%，依然處於2022年以來較低水準，顯示家庭延續先前動用儲蓄支撐消費的趨勢，而目前民間消費仍有退稅金額支撐，但展望未來在退稅季結束加上高物價持續侵蝕家戶購買力，家庭的消費動能可能逐漸轉弱。

聯準會主席Warsh出席歐洲央行論壇再度拒絕針對未來政策路徑提供前瞻性指引，但暫時不會取消利率點陣圖，僅表示官員會在會議中進行討論，不過表態隨著油價逐步回落，近期的通膨預期及通膨風險有降溫趨勢，並再度重申聯準會將堅守獨立性的地位。

整體來說，近期就業市場雖存在結構性隱憂但有趨於穩定跡象，同時雖通膨雖遠高於聯準會目標，但鑑於近期中東衝突有望結束讓通膨升溫幅度減緩，加上通膨核心數據給了聯準會一點喘息空間，短期內沒有那麼大的升息壓力，目前市場預期7月FOMC維持利率不變，至於9月升息機率約53%。

台股近期震盪劇烈，投資人大洗三溫暖，指數在6月23日創48,218點的歷史新高後一度回檔至月線下，最低來到44,454點，近日又反彈至47,000點上下，然而外資逾8.4萬口的淨空單仍處於歷史級別的高水位，加上融資餘額居高不下，籌碼面相對浮躁，預估指數短線在反彈後將呈震盪整理格局。然在強勁的基本面加持下，台股中長期多頭架構不變，下半年指數高點可望上看5字頭。

至於操作方面，台積電（2330）7月16日將召開法說，第2季毛利率表現及EPS有望超標，市場關注其第3季營收動能，在先進製程及封裝漲價下，毛利率指引有望再提升，美國科技股也將自7月下旬陸續公布財報，又有生技展登場，市場題材依然豐富，可趁震盪拉回逢低分批布局，並留意持股水位，避免過度槓桿，可聚焦晶圓代工及其相關供應鏈、ASIC、CCL／載板、矽晶圓、被動／功率元件、散熱、光通訊、金融、營收創新高等族群。

（作者是第一金投顧董事長）