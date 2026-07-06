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法人加碼千金股 聚光

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

一般投資人對高價股、特別是千金股又愛又怕。觀察短線上，三大法人對千金股進出步調也不一，近來外資主要加碼國巨*（2327）、奇鋐等個股，投信則偏愛台積電、緯穎等，法人圈多空態度將左右這些個股表現。

據統計，外資近五日在台股行情震盪之際，主要加碼逾15億元的千金股，包括國巨*、奇鋐、信驊、聯亞、環球晶、嘉澤、旺矽、台光電、健策、聖暉*等十檔。

同一時間內，投信買超逾15億元的千金股則為台積電、緯穎、奇鋐、南電、祥碩、旭隼、鴻勁、創意、台燿等九檔；自營商方面，買超逾1億元的有台積電、聯發科、台達電、環球晶、世芯-KY、大立光等六檔。

也因為三大法人間對千金股的進出不一，例如外資主要加碼的國巨*、信驊、聯亞、環球晶、嘉澤、台光電、健策、聖暉*等千金股，即遭投信或自營商調節。

而吸引三大法人加碼的個股，在截至3日為止的53檔千金股中，僅有藥華藥、亞德客KY、祥碩、台燿、雙鴻、奇鋐、南電、智邦等八檔，為外資、投信、自營商同步加碼。

千金股 緯穎 鴻勁

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