竹陞6月Q2營收創高

半導體智慧化系統整合廠竹陞科技（6739）公布6月合併營收1.29億元，續創單月歷史新高，月增7.6%，連續26個月成長，年增101.1%；第2季合併營收3.6億元，為歷史單季新高，季增26.5%，年增100.2%。

竹陞科技累計上半年合併營收6.44億元，為歷年同期最佳，年增96.6%。竹陞科技上周五（3日）股價上漲100元，收1,300元。

竹陞科技表示，受惠半導體客戶產線升級需求大爆發，推升營運走揚，該公司將持續優化成本結構與費用控管，提升整體營運效率。

竹陞科技近年來積極投入研發，致力於將代理AI與實體AI整合至其產品生態系中，提供客戶客製化AI智慧軟硬整合解決方案。隨著製程複雜度愈來愈高與良率挑戰愈來愈大，生產過程中的即時檢測與判斷成為重要課題，竹陞科技產品掌握關鍵技術，能幫助客戶達成「智慧製造」的願景。

竹陞科技看好營運前景，預期成長動能可望延續至今年，隨著AI浪潮帶來「設備複雜化、製程精密化、監控智慧化」的多重紅利，為確保產能，該公司已斥資3.39億元購入新廠房，為後續擴產做好超前部署。