網通大廠智易（3596）揮軍當紅的衛星商機，正與歐、美大廠接洽，涵蓋低、中、高軌衛星領域，最快下半年開始有訂單落袋，為業績增添新動能。

法人看好，智易持續擴大非家用領域布局，繼車用雷達、企業端交換器之後，最新搶進衛星產業，打造使用者終端（User Terminal, UT）產品，伴隨5G FWA產品訂單暢旺，加上企業網通出貨效益帶動，今年營收、獲利可望再創新高。

智易多年前搶先布局電信直供市場，打入歐美電信及有線電視營運商客戶，主打用戶端設備，2025年每股純益12.6元，連八年創新高。法人估，智易今年營收、獲利可望持續成長，挑戰連九年創新高紀錄，預估2026年營收可望來到560.58億元，每股純益挑戰14.61元。

為布局未來成長動能，智易近年搶進車用電子雷達應用以及企業用網通產品，包含防火牆交換器、無線路由器等；近年更積極布局衛星技術，透過與政府相關研究機構學習、技轉，正式推出衛星用使用者終端產品。

智易表示，正積極接觸歐、美衛星營運商，但在衛星領域上拓展客戶有一定難度，目前以純代工方式切入，期待下半年可望有客戶訂單進展。法人預估，智易最快今年下半年可望拿下代工訂單，2027年貢獻營收。

此外，智易今年來自北美市場5G FWA產品訂單強勁成長，10G PON產品持續出貨，WiFi 7出貨上半年已經正式超過WiFi 6，且持續提升滲透率，企業網通的無線路由器及交換器等也打入新企業及客戶，預估今年下半年可望發酵，貢獻營收。