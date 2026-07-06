光鋐揮軍 CPO 營運喊衝

LED廠光鋐（4956）表示，公司營運已迎來曙光，看好LED市場將從長期低迷態勢逐步復甦，擺脫殺價競爭陰霾，該公司整體產業結構正轉向車用、特殊照明等高附加價值應用，並揮軍CPO（共同封裝光學元件）領域，營運大衝刺。

研調機構集邦科技（TrendForce）指出，隨傳輸規格升級，從「光銅並行」走向全光的趨勢明確，切入資料中心短距傳輸應用成為台廠轉型關鍵戰役。光鋐作為群創主導陣營的關鍵成員，現正配合切入AI機櫃CPO（共同封裝光學元件）領域商機，共同開發光通道與傳輸應用產品。

業界看好，在群創推動2030年非顯示器轉型戰略下，光鋐將扮演要角，中長期發展想像空間大。

根據光鋐最新前十大股東資料顯示，榮創與群創旗下的群怡投資分別持有光鋐8.10%與7.32%股權，構築的策略聯盟體系維持穩定。雖然鴻海集團近年淡出董事會，但光鋐與群創在Micro LED研發上的合作仍持續進行，顯示群創體系實質支撐力道未減。

光鋐強調，公司營運已迎來曙光，自去年第4季順利轉虧為盈，今年首季也維持獲利，順利扭轉連續虧損頹勢。

光鋐指出，目前營運重心聚焦感測與車用兩大核心領域，並積極布局Micro LED技術，可望隨著產品技術延伸與應用端需求逐步擴大，掌握新興應用的用量成長趨勢，帶動整體營運動能回升。