金屬機殼廠鴻準（2354）昨（5）日公告6月營收，衝上150.54億元，月增71.9%、年增10.7%，單月營收創近11個月以來新高，業績表現亮眼，成長主因受惠任天堂Switch 2漲價前的拉貨潮湧現。

鴻準累計上半年營收556.22億元，年減21.9%。原物料與記憶體雙雙大漲，致使Switch 2生產成本增加，讓任天堂宣布9月1日全球漲價計畫，而消費者也趁漲價前快速買進，帶動近期市場需求激增。

據悉，Switch 2美國售價將從449.99美元調漲至499.99美元，漲幅約11%，台灣市場從新台幣14,380元調漲至15,880元，漲幅約10.4%，日本母市場則從49,980日圓調漲至59,980日圓，漲幅高達20%。

業界人士表示，因預告9月1日起漲價，全球廣大玩家自然會提前購買，供應鏈出現一波急單，Switch 2近期出貨動能轉強，預料這波買氣將延續到漲價前。

任天堂受到記憶體漲價缺貨影響，針對軟、硬體業務銷售表現日前雙雙下修財測，引發市場高度關注。任天堂表示，截至明年3月止的本會計年度中，Switch 2銷量預期將下滑17%，軟體銷售（含1、2代）將減少11%，今年度獲利預估將大減近三成。

任天堂進一步表示，因記憶體晶片與其他材料成本上升，迫使公司宣布調漲Switch 2、第一代Switch、線上訂閱服務以及遊戲牌產品的價格，衝擊獲利。

業界人士表示，Switch 2去年上市、即將滿周年，第2年起銷售量本來就會略微下滑，但記憶體漲價確實讓任天堂成本壓力大增，不得已漲價的情況下，對買氣自然也有影響，這波急單湧現只是短暫現象，預料9月過後銷售量就會回歸市場正常需求。

業界人士進一步分析，Switch 2硬體與軟體銷售的關鍵仍在於遊戲產品本身，儘管Switch 2已有《瑪莉歐賽車世界》以及《Pokémon Pokopia》 等高人氣獨家遊戲加持，但對刺激銷售的力度仍不足，任天堂要持續推出吸引玩家埋單的遊戲軟體，才有機會力挽狂瀾。