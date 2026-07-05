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帆宣 挑選逾五個月

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

帆宣（6196）2026-2027 年成長仍以廠務工程為主軸，公司在手訂單已攀升至1,080億元，隱含在較高基期下，仍有相當大的成長潛力。由於美國P3、美光封測廠及數個台灣客戶專案皆尚未納入，預期未來在手訂單將持續創高，其中以自動化供應系統業務成長幅度最高。

受惠廠務工程案件及半導體機台認列顯著躍升，因台灣多個客戶建廠積極，加上海外工程逐步認列，預期帆宣營收將維持高檔水準。估帆宣2026第2季營收183億元，季增27.9%，年增50.1%。

權證發行商建議，看好帆宣後市股價表現的投資人，可以利用價內外15%以內、可操作天期逾五個月的商品介入。（台新證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

帆宣 營收 權證

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