聽新聞
0:00 / 0:00
帆宣 挑選逾五個月
帆宣（6196）2026-2027 年成長仍以廠務工程為主軸，公司在手訂單已攀升至1,080億元，隱含在較高基期下，仍有相當大的成長潛力。由於美國P3、美光封測廠及數個台灣客戶專案皆尚未納入，預期未來在手訂單將持續創高，其中以自動化供應系統業務成長幅度最高。
受惠廠務工程案件及半導體機台認列顯著躍升，因台灣多個客戶建廠積極，加上海外工程逐步認列，預期帆宣營收將維持高檔水準。估帆宣2026第2季營收183億元，季增27.9%，年增50.1%。
權證發行商建議，看好帆宣後市股價表現的投資人，可以利用價內外15%以內、可操作天期逾五個月的商品介入。（台新證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。