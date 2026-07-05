在投資人對AI相關股票充滿熱忱與期待之際，M&G英卓投資指出，投資人確實需要保持明辨力，問題不在於AI是否會成為一項顛覆性技術，而在於其未來呈指數級增長的潛力，目前已被市場定價反映了多少？當前的評價是否真實且公正地反映了事實與基本面？

2026-07-05 16:32