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台達電 兩檔強強滾
台達電（2308）為AI伺服器電源解決方案主要供應商，受惠於AI需求提升，帶動AC／DC電源大幅成長外，CSP客戶在新一代ASIC伺服器平台採用DC／DC電源模組，亦將成為另一成長動能。NVIDIA主導的800 VDC進度提早一年，預計今年生產並出貨，±400 VDC亦會在今年出貨。
至於在散熱部分，水冷散熱2026年營收維持成長趨勢，水冷散熱產品有水冷板、Manifold、 CDU、 Sidecar； CDU與RPU用的Pump可以自製，也有合作廠商。
權證發行商建議，看好台達電後市股價表現的投資人，可買進價內外15%以內、距離到期日100天以上認購權證，參與這波偏多行情。（兆豐證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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