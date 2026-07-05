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世芯 押價內外15%
世芯-KY（3661）上周大漲20.1%。法人表示，考量AI、HPC長期成長動能明確下，AI ASIC爆發期已到來，而3奈米AI ASIC今年將顯著放量，因此維持世芯-KY「買進」評等、目標價4,700元。
法人分析，以產業趨勢來看，AI ASIC設計機會正快速擴大。隨著各方案未來皆有望進入大規模量產階段，多來源架構已成不可逆趨勢；而在ASIC追求成本效益下，世芯-KY仍為主要受惠者。
權證發行商建議，看好世芯-KY後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數超100天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（國泰證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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