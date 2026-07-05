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鴻準營收／Switch 2急單湧現 6月150.54億元、激增七成

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

金屬機殼廠鴻準（2354）5日公告6月營收衝上150.54億元，月增71.9%、年增10.7%，單月營收創近11個月以來新高，業績表現亮眼，成長主因來自受惠任天堂新機Switch 2漲價前的拉貨潮湧現所致。

鴻準累計上半年營收556.22億元，年減21.9%。由於原物料與記憶體雙雙大漲，致使Switch 2生產成本增加，讓任天堂不得不從9月1日於全球各地市場開始漲價，而消費者也開始積極添購，因此帶動市場需求激增。

據悉，Switch 2美國售價將從449.99美元調漲至499.99美元，漲幅約11%，而台灣市場則是從新台幣14,380元調漲至15,880元，漲幅約10.4%，日本母市場則從49,980日圓調漲至59,980日圓，漲幅高達20%。

業界人士表示，由於調漲時間是9月1日起，因此全球廣大玩家自然會選擇提前購買，讓供應鏈出現一波急單，也讓Switch 2近期出貨動能轉強，預料這波買氣將延續到漲價前。

鴻準 營收 Switch

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