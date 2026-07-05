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鴻海營收／6月8,218億元 單月、第2季、上半年均創同期新高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海5日公布6月營收為8,218億元，月減4.38%，年增52.11%。路透
鴻海5日公布6月營收為8,218億元，月減4.38%，年增52.11%。路透

鴻海（2317）5日公布6月營收為8,218億元，月減4.38%，年增52.11%，為歷年同期最高。第2季營收為2.51兆元，季增18.02%，年增39.83 %，為歷年同期最高。2026年累計前6月營收為4.64兆元，年增34.99%，為歷年同期最高。

展望第3季，鴻海預期，第3季AI機櫃保持成長趨勢，且ICT產品進入下半年旺季，營運將逐漸加溫，展望第3季整體營運將會有季增及年增的表現，但仍需持續關注多變的全球政經局勢影響。

鴻海6月營收為8,218億元，月減4.38%。其中，「元件及其他產品類別」、「雲端網路產品類別」與上月相比約略持平，AI拉貨需求持續，但原物料緊俏。「消費智能產品類別」、「電腦終端產品類別」則呈略為衰退。

鴻海6月營收，年增52.11%。「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」、「消費智能產品類別」與「電腦終端產品類別」與去年同期相比強勁成長。主要是受惠AI產品、新產品的拉貨動能強勁，相關零組件出貨也增加。

2026年第2季營收為2.51兆元，季增18.02%，年增39.83 %。其中，「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」及「電腦終端產品類別」較去年同期強勁成長，「消費智能產品類別」呈顯著成長。

營收 鴻海

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