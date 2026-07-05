大立光營收／6月37.12億元、年月雙減 7月拉貨預期會更好

大立光電（3008）5日公布6月合併營收37.12億元，較上月營收衰退19%，較去年同期衰退10%。預期7月拉貨動能比6月好一些。

大立光今年第2季營收較第2季衰退12%，較去年同期成長17%；累計今年上半年度合併營收292.09億元，較去年同期成長11%。

大立光將於下周四（9日）召開線上法說會，由董事長林恩平親自主持，外界預期，大立光在共同封裝光學（CPO）推進計畫，以及近期康寧近日展示新一代玻璃光學互連技術Glass Bridge，鎖定CPO及玻璃核心半導體封裝架構，未來雙方技術競爭或合作進展等議題將是會中焦點。

本季已進入智慧手機傳統旺季，隨iPhone 18即將於9月亮相，外界預期，大立光下半年營運不看淡。林恩平表示，依客戶新機排程，部分新機會在今年第3季發表，部分移至明年第1季發表，因此，7月沒有以前那麼忙，但第4季是今年營運最忙碌的一季。

針對CPO布局進展，林恩平表示，目前已加快腳步在9月架好第一條FA(Fiber Array)自動化試產線，屆時將請潛在的一家大客戶來看廠，希望加快相關布局。

惟近期因康寧發表GlassBridge技術，外界憂心恐衝擊現有FAU（光纖陣列單元），影響大立光在CPO相關布局，致大立光股價承壓。依據康寧介紹，Glass Bridge是一項創新的光互連技術，主要解決AI應用下，光通訊模組從400G升級至1.6T高密度光纖對準難題。不過，市場人士分析，大立光的FA與玻璃橋在進行邊緣耦合（Edge Coupling）時，可相互配合，且大立光的Micro Lens Array在光柵耦合器（Grating Coupler）也可能用得到玻璃橋，兩者不完全是取代關係，有可能相輔相成。