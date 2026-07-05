聯發科、南亞科、聯電 除息秀

科技人氣股上演除息秀，IC設計大廠聯發科（2454）、晶圓代工廠聯電（2303）及記憶體廠南亞科（2408）將於本周陸續除息，合計配發現金股利逾800億元，不僅牽動高息資金布局，也成為市場檢視半導體產業景氣的重要觀察指標。

聯發科將於7日除息，配發去年下半年度每股現金股利24.50021529元，預計發放約392.95億元現金股利，股利將於31日入帳。由於聯發科向來是台股高價權值股代表，此次除息表現備受市場關注，也被視為高股息資金布局的重要標的。

除高殖利率題材外，市場同樣聚焦聯發科後續營運動能。儘管今年全球智慧手機市場需求仍面臨挑戰，但聯發科積極布局AI 特殊應用IC（ASIC）業務，成為市場關注的新成長引擎。

該公司透露，為美國大型雲端服務供應商（CSP）開發的首顆AI加速器ASIC專案進展順利，將依規畫進入量產，並預估第4季AI ASIC業務可望貢獻約20億美元營收，全年美元營收則可望年增中至高個位數百分比，展現AI布局逐步開花結果。

聯電則將於8日除息，每股配發現金股利2.608元，合計發放現金股利約327.04億元。依規畫，現金股利預計8月中旬發放。

市場認為，聯電近年持續強化特殊製程、高壓製程及車用、工控等應用布局，在成熟製程供需逐步改善，以及AI帶動周邊晶片需求增加下，後續營運可望維持穩健，也有助支撐現金流及股東報酬能力。

南亞科將於7日同步除息，每股配發現金股利1.347元，預計8月6日發放。

隨著AI伺服器、高頻寬記憶體（HBM）及DDR5需求持續升溫，市場對整體記憶體景氣回升抱持樂觀看法，近期相關族群股價表現亦相對活躍，使南亞科此次除息行情同樣受到市場高度關注。

法人指出，今年科技股除息不僅反映企業去年獲利成果，更代表各家公司對未來營運展望仍具一定信心，因為在AI持續驅動半導體產業成長下，加上成熟製程、ASIC及記憶體市場景氣逐步改善，聯發科、聯電及南亞科等科技人氣股在除息行情與基本面雙重題材支撐，可望持續成為市場資金聚焦焦點。