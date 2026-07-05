大摩唱旺NAND 首選旺宏 目標價上看220元

全球AI浪潮持續狂飆，記憶體產業更是話題十足。摩根士丹利（大摩）證券在最新出爐的「NAND產業前景展望」報告中指出，AI需求強勁將使快閃記憶體（NAND Flash）供不應求市況一路延伸至2027年，旺宏（2337）則被列為大中華區半導體「首選」，群聯（8299）目標價升至2,588元。

針對台股記憶體族群，大摩將旺宏列為大中華區半導體團隊的「首選股」，給予「優於大盤」評等，目標價上看220元；群聯則因消費性市場出貨成長動能受限，維持「中立」評等，但受惠於價格與毛利率假設調高，將目標價由2,248元上調至2,588元。

大摩對記憶體產業循環仍維持正向看法，持續看好具長約支撐、估值提升空間及股東回報能力較佳的供應商。

策略上，由於DRAM具備較佳長約條件、更高需求能見度，加上EUV設備供給受限帶來產能自律，以及HBM4E可能擠壓一般DRAM產能，因此偏好DRAM優於NAND。