中纖、南亞轉型 買盤青睞

台股資金快速輪動，因部分AI相關高價電子股評價較高，資金轉進具AI題材的低價傳產股，包括中纖（1718）宣布朝AI大轉型，激勵波段股價上漲61.9%；南亞（1303）因AI電子材料布局有成，轉型效益持續發酵，上周股價漲逾三成。其他包括長興（1717）、台特化（4772）、南寶（4766）等化工股，也因有半導體特用化學品等電子題材加持，備受資金青睞。

法人分析，中纖日前在法說會宣布，將全面跨入AI領域，包括活化旗下土地與水電基礎設施，組成AI貨櫃型算力中心與測試中心平台，並提供工業用氮氣及特用化學品切入半導體鏈，目前相關產品正在客戶端進行添加測試。中纖此波股價從9.23元起漲，3日收在漲停價14.95元。

南亞布局電子材料多年，法人表示，南亞由傳統塑化成功轉型，電子材料首季營收占比達52.8%，由於M8、Ｍ9等級材料下半年量產，電子材料占比可望推升至60%，市場定位逐步趨近電子成長股，有助評價面提升。受惠AI伺服器和1.6T網通交換器規格升級，CCL中高階材料供不應求，南亞3月起已陸續調漲價格。

子公司南電（8046）也受惠AI規格升級以及ASIC專案挹注，ABF供應吃緊可望延續到明年，母公司電子材料業務同步受惠。

至於長興跨入電子材料多年，近年因應全球半導體材料國產化趨勢，也跨入半導體材料開發，去年下半年已小量出貨，主要產品為液態封裝材料與高機能膠帶，主要用於晶圓後段封裝。