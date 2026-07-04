AI 狂潮太猛！台股電子業2026年盈餘預估暴增60%

儘管市場持續關注地緣政治、油價波動、通膨與利率政策等不確定因素，但在企業獲利強勁成長支撐下，台股中長期基本面依然樂觀。

根據安聯投信台股團隊最新預估，2026年台灣企業整體盈餘成長率可望達58.37%，其中電子業成長60%，傳產族群成長56%，金融業則受惠於資本市場活絡，獲利年增47%，顯示各產業獲利同步成長，台股整體結構較過去更加均衡且健康。

展望2026年，安聯台灣智慧基金經理人陳思銘表示，市場將聚焦戰爭風險、國際油價、通膨走勢及貨幣政策變化等總經議題，政策面則以美國期中選舉為主要觀察重點。不過，在企業獲利維持雙位數以上成長、AI投資熱潮持續擴大的帶動下，台股中長期趨勢仍偏正向看待。

近期受美伊衝突及國際局勢影響，全球金融市場波動加劇，台股短線也出現震盪整理。不過，企業獲利成長仍是支撐股價最重要的力量，在基本面未出現明顯轉弱情況下，每一次因市場情緒引發的拉回，反而提供投資人中長期布局機會。

陳思銘表示，從產業獲利表現來看，2026年電子、傳產及金融三大族群皆可望交出正成長成績。其中，電子產業仍為獲利成長主軸，在AI、高效能運算（HPC）與半導體需求帶動下，預期漲幅可望優於傳產，而傳產則有望優於金融股。整體而言，資金有望在不同產業間輪動，帶動台股形成更健康且均衡的多頭格局。

在投資布局方面，陳思銘表示，布局策略仍以電子股為核心，聚焦受惠於AI發展趨勢的半導體與相關供應鏈。受惠AI應用持續擴張，預估2026年台股企業獲利年增幅度將超過50%，遠高於過往平均水準。以季度表現來看，2026年第1季企業獲利預估年增率亦可達31%，顯示企業成長動能相當強勁。