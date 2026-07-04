台積目標價 高盛升至3,000

台積電（2330）將於16日舉行第2季法說會，外資券商紛紛搶先推出最新報告。高盛證券最新報告，看好AI、高效能運算（HPC）仍是台積電未來結構性成長動能，全面調高2026至2028年獲利預測，目標價調高至3,000元，重申「買進」評等。

檢視各外資券商目標價，以港資Aletheia資本給予3,500元目標價最高，其次依序為野村證券3,425元、瑞銀3,400元、麥格理3,380元、高盛3,000元；大摩與花旗分別給予2,888元、2,785元目標價。但受外資法人賣超影響，台積電昨（3）日股價跌20元收2,445元。

高盛科技產業分析師虞成敬表示，過去一季以來，AI加速器與伺服器CPU的需求動能超乎預期，2027年需求成長將更為強勁。預期台積電因應客戶的迫切需求，不論是在先進製程或先進封裝，將大舉拉高資本支出並加速產能建置。

虞成敬預期台積電2026年資本支出維持560億美元不變，但未來因應AI建置需求升溫、2027年後更多無塵室陸續完工啟用，將進一步擴大前段與後段產能投資，上調2027、2028年的資本支出預測至780億美元、820億美元，高於先前預估的700億美元、740億美元。

受惠產能擴充優於預期，以及急單需求、生產效率提升，同步上調2026至2028年營收預估（以美元計），分別年增39%、32%、28%，毛利率分別調升至66.9%、66.8%、67.3%。重申「買進」評等，目標價由2,750元調高至3,000元；ADR目標價則為600美元。

虞成敬分析，AI與HPC應用帶動拉貨動能升溫，預估台積電在前段製程方面，到2027年底，3奈米與2奈米的晶圓月產能將各達20萬片、14萬片；並全面調高CoWoS產能與出貨量預測。