南亞科業績連八月攀峰 6月單月達293億元

DRAM供不應求、報價漲勢凌厲，本土記憶體大廠南亞科（2408）昨（3）日公告今年6月營收293.88億元，月增6.2%、年增621.3%，再創新高、連八月刷新單月紀錄。南亞科預計7月10日召開線上法說會，公布第2季獲利成績單與第3季展望。

展望下半年，業界認為因DRAM報價漲勢延續，即使季增幅度縮減，但南亞科營收與獲利仍逐季走揚。

南亞科營收

南亞科第2季營收825.5億元，季增68.1%、年增684.2%；上半年累計合併營收1,316.36億元，年增643.1%。日前高通於2026年度投資人大會中，公布全新Dragonfly AI資料中心平台，公布首波逾35家合作夥伴，南亞科成為高通供應鏈成員。

南亞科總經理李培瑛日前表示，DRAM產業已進入新一波結構性轉變，在AI需求帶動下，目前客戶需求仍遠高於供給，且不少客戶要求簽訂超過兩至三年的長約，然無法完全符合客戶需求的狀況，應該還會持續很長一段時間。

他預估，供需缺口至少到2027年底都會維持緊張，2028年雖有更多新產能加入，但仍有機會維持健康供需。在產能佈局上，南亞科今年將完成 16Gb DDR5 驗證，並積極推進 LPDDR5 試產，同時加速 1C、1D、1E 等自主製程技術開發。

隨著5A新廠效益逐步釋放，公司預計在2028年上半年可達成月產能2萬片規模，到了2029年時，整體總產能將較目前大幅翻倍、增加80%至100%，全面吃下人工智慧與邊緣運算帶來爆發商機。

針對中長期營運方針，南亞科先前董事會決議調升2026年資本支出預算，將豪砸超過520億元，全力支應先進記憶體製程技術的廠務設施與先進生產設備，並加速推動5A新廠的擴建腳步。