超豐收購菲律賓封測廠

記憶體封測大廠力成旗下子公司超豐（2441）昨（3）日召開董事會，擬以自有資金收購安森美（ON Semiconductor）Japan Holdings Ltd.旗下菲律賓封裝測試服務公司ON Semiconductor SSMP Philippines Corporation全數股權，深化海外營運布局。

超豐估計此案總投資金額加計標的公司交割日帳上現金後，合計以不超過4,500萬美元（約新台幣14.37億元）為上限，實際交易條件、價金調整機制、交割等相關事項仍以最終簽署合約為主。此案須取得公平交易委員會核准後始得生效，交易完成後，公司將更名為「Greatek Electronics Philippines Corporation」。

超豐表示，菲律賓半導體封裝測試服務公司具備既有營運基礎、量產能力、在地管理經驗及專業技術團隊，透過取得該既有營運平台，超豐將可在台灣核心產能與技術布局之外，建構具補充性及策略彈性的海外產能據點，進一步強化跨區域營運調度能力。

超豐指出，併購案配合公司中長期成長策略及全球供應鏈重組趨勢所作的重要布局，回應主要客戶近年推動「Taiwan+1 」供應鏈分散策略的需求。