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南電帶勁 6月合併營收登高
PCB載板廠南電（8046）昨（3）日公布6月合併營收為46.84億元，月增5.5％、年增五成，站上2023年1月來高點，達近三年半新高；第2季合併營收為135.75億元，季增21.4％、年增41.6％；上半年合併營收為247.52億元，年增37.2％。
南電首季每股純益2.03元，先前公布自結5月每股純益1.21元，市場預期南電第2季可望持續獲利，較去年同期轉盈。
南電去年資本支出約30億至40億元，日前表示，過去擴廠主要運用南亞資源承租，成本以設備為主，AI相關成長剛起步，因應未來十年至20年的需求，今年的投資規模將會是有史以來最大，會有滿長一段時間投入擴建，崑山也有ABF載板、BT載板產能，至於先進BT產能在錦興廠。
南電指出，AI、高效能晶片與先進封裝需求明顯，今年營運將會呈現季季增，而AI應用業績占比已超過五成。
在IC載板方面，預期隨著大型語言模型技術突破，與運算／推理能力提升，帶動AI伺服器、高階交換器加速升級。南電持續深化GPU、1.6T交換器、TPU與內埋電容晶片等領域高階運算相關應用載板的布局與開發。在車用電子領域，與客戶深化技術合作，完成高階車用控制晶片IC載板開發，並著手開發新世代行動裝置與邊緣運算AI應用產品。
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